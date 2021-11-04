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اليمن...استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بنيران العدوان السعودي بصعدة

اليمن...استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بنيران العدوان السعودي بصعدة
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

استشهد وأصيب سبعة مواطنين، اليوم الخميس، بنيران الجيش السعودي في مديريتي منبه وشدا في محافظة صعدة.

العالم-اليمن

مصدر أمني أوضح أن الجيش السعودي استهدف مديرية شدا الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى إصابة 6 مواطنين بجروح خطيرة، بالإضافة لإلحاق أضرارا مادية بممتلكات المواطنين.

وأضاف المصدر أن عناصر حرس الحدود السعودي فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على المواطنين في منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية ما أدى لاستشهاد أحد المواطنين.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن غارتين على منقطة الأبقور في مديرية سحار وغارة جوية على مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وأدان المصدر الجرائم الوحشية للجيش السعودي بحق المواطنين في القرى الحدودية.. موضحا أن أكثر من 145 مواطنا من أبناء مديرية منبه سقطوا بين شهيد وجريح نتيجة اعتداءات الجيش السعودي خلال أكتوبر الماضي.

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