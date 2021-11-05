الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تحت أعين روسيا.. سفينة حربية أمريكية تدخل البحر الأسود

تحت أعين روسيا.. سفينة حربية أمريكية تدخل البحر الأسود
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

دخلت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية البحر الأسود، الخميس، فى إطار مناورات لحلف شمال الأطلسي، إذ استقبلتها أوكرانيا بترحيب كبير، فيما تتابع البحرية الروسية رحلة السفينة عن كثب.

العالم - الأميركيتان

وقالت البحرية الأميركية إن السفينة (ماونت ويتني) دخلت المنطقة لإجراء عمليات بحرية روتينية مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها من أعضاء حلف شمال الأطلسي.

والبحر الأسود، ولا سيما المنطقة القريبة من شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، منطقة لها حساسيتها الأمنية الخاصة بالنسبة لموسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها: "قوات أسطول البحر الأسود وقطعه بدأت في مراقبة تحركات سفينة القيادة (ماونت ويتني)".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن القوات الروسية ستكون قادرة على مراقبة ماونت ويتني "من خلال المناظير المقربة أو (بوجودها) في مرمى أنظمتها الدفاعية".

وتشكو روسيا، التي قطعت علاقاتها مع حلف شمال الأطلسى الشهر الماضى، مرارا من نشاط الحلف بالقرب من حدودها أو مما تعتبرها منطقة نفوذها بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.

لكن استعراض الولايات المتحدة لقوتها العسكرية لاقى ترحيبا حارا من أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: "مرحبا ماونت ويتني. لقد طالبت أوكرانيا بوجود مكثف لحلفائنا في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى فى المنطقة وتدعم ذلك الوجود بقوة".

روابط ذات صلة

بالفيديو: سفن حربية روسية وصينية تسير دورية مشتركة في المحيط الهادئ

تدريبات عسكرية روسية مع إطلاق صواريخ "كاليبر" في بحر قزوين

سفينة الأسطول الخامس الأمريكي ترسو بمرفأ بيروت

البنتاغون يبحث النطاق المناسب للوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

بالفيديو.. البحرية الروسية تستعد لاستلام سفن قتالية متطورة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تؤكد دعمها للاسرى الفلسطينيين وحفظ كرامتهم

الجهاد الاسلامي تصف اعتقالات امن السلطة بالهجمة الشرسة

تحت أعين روسيا.. سفينة حربية أمريكية تدخل البحر الأسود

أعراض غريبة لفتاة مصابة بفيروس كورونا

لقاء مرتقب بين وزيري خارجية مصر واميركا

رئيس البرتغال يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة