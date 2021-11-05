تحت أعين روسيا.. سفينة حربية أمريكية تدخل البحر الأسود

العالم - الأميركيتان

وقالت البحرية الأميركية إن السفينة (ماونت ويتني) دخلت المنطقة لإجراء عمليات بحرية روتينية مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها من أعضاء حلف شمال الأطلسي.

والبحر الأسود، ولا سيما المنطقة القريبة من شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، منطقة لها حساسيتها الأمنية الخاصة بالنسبة لموسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها: "قوات أسطول البحر الأسود وقطعه بدأت في مراقبة تحركات سفينة القيادة (ماونت ويتني)".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن القوات الروسية ستكون قادرة على مراقبة ماونت ويتني "من خلال المناظير المقربة أو (بوجودها) في مرمى أنظمتها الدفاعية".

وتشكو روسيا، التي قطعت علاقاتها مع حلف شمال الأطلسى الشهر الماضى، مرارا من نشاط الحلف بالقرب من حدودها أو مما تعتبرها منطقة نفوذها بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.

لكن استعراض الولايات المتحدة لقوتها العسكرية لاقى ترحيبا حارا من أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: "مرحبا ماونت ويتني. لقد طالبت أوكرانيا بوجود مكثف لحلفائنا في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى فى المنطقة وتدعم ذلك الوجود بقوة".