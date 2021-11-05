حماس تؤكد دعمها للاسرى الفلسطينيين وحفظ كرامتهم

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وقال القيادي يوسف: العقبى للأسرى المضربين عن الطعام ولكافة الأسرى في سجون الاحتلال، وذلك في يوم قريب بإذن الله. وأضاف حسن يوسف أن الحرية كرامة، ولكن الوطن يستحق أكثر من ذلك، وفلسطين أرض الرسالات والمقدسات والأقصى والقيامة تستحق منا أكثر من ذلك حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وبيّن يوسف أن الفرحة الأكبر في صندوق المقاومة المغلق، وإذا فتح ستبيّض السجون، وما وعدت به المقاومة قادم لا محالة، والمقاومة إذا قالت فعلت ونفذت، مؤكدًا أن الاحتلال سيدفع الفاتورة كاملة.

وأردف: المقاومة تريد صفقة مشرفة تشمل الجميع وعلى رأسهم عمداء الأسرى والمؤبدات وفي مقدمتهم إبراهيم حامد وعبد الله البرغوثي ومروان البرغوثي وأحمد سعادات.

واستقبلت جماهير حاشدة، الأسير القسامي والشاعر مجدي القبيسي في بلدته عبوين قضاء رام الله، والذي تنسم الحرية بعد أن أمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.