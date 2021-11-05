برنامج الغذاء العالمى يقدم مساعدات نقدية لعائلات أفغانستان الفقيرة

العالم - أسيا والباسفيك

وأوضح ممثل برنامج الغذاء العالمي - في تصريحات صحفية نشرت اليوم - إن البرنامج بدأ في توزيع مساعدات نقدية تعادل قيمتها 33 دولارا شهريا على كل عائلة من العائلات الأفغانية الفقيرة، وذلك في ظل التدهور الاقتصادي السريع وتزايد الفقراء في أفغانستان.

وأضاف "إن أكثر من أربعة آلاف عائلة ستحصل على مساعدات نقدية طارئة خلال الشهور الأربعة القادمة"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأفغان لا يجدون شيئا يأكلونه أو يلبسونه أو لتدفئة مساكنهم.

ولفت إلى أن البرنامج يسعى إلى خفض معدل الفقر في أفغانستان التي تعاني من تداعي وضعها الاقتصادى.