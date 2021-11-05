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برنامج الغذاء العالمى يقدم مساعدات نقدية لعائلات أفغانستان الفقيرة

برنامج الغذاء العالمى يقدم مساعدات نقدية لعائلات أفغانستان الفقيرة
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال ممثل برنامج الغذاء العالمي في العاصمة الأفغانية كابول سامي القوصي إن البرنامج بدأ في توزيع مساعدات نقدية على العائلات الأفغانية الفقيرة، وذلك وسط حالة الاضطرابات الاقتصادية التى تشهدها البلاد. 

العالم - أسيا والباسفيك

وأوضح ممثل برنامج الغذاء العالمي - في تصريحات صحفية نشرت اليوم - إن البرنامج بدأ في توزيع مساعدات نقدية تعادل قيمتها 33 دولارا شهريا على كل عائلة من العائلات الأفغانية الفقيرة، وذلك في ظل التدهور الاقتصادي السريع وتزايد الفقراء في أفغانستان.

وأضاف "إن أكثر من أربعة آلاف عائلة ستحصل على مساعدات نقدية طارئة خلال الشهور الأربعة القادمة"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأفغان لا يجدون شيئا يأكلونه أو يلبسونه أو لتدفئة مساكنهم.

ولفت إلى أن البرنامج يسعى إلى خفض معدل الفقر في أفغانستان التي تعاني من تداعي وضعها الاقتصادى.

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