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أبناء مأرب في صفوف العدوان السعودي يعودون لصنعاء

أبناء مأرب في صفوف العدوان السعودي يعودون لصنعاء
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، أن قرابة ألف و 500 مقاتل في صفوف التحالف السعودي - الإماراتي من أبناء مأرب عادوا إلى صنعاء.

العالم - اليمن

ورحب العزي في تغريده له على منصة “تويتر” عصر اليوم الخميس، بالعائدين قائلا: ” نرحب بالأحرار الكرام ونقول لهم أهلا وسهلا في عاصمتكم وبين أهلكم وربعكم”(تذكرت القربى فسالت دموعها).

وأضاف ” لقد كان يوماً مشهودا تسابقت فيه العبرات ورتلت الجبال حنين الرجال ولا غرو فالجميع أهل وبني عم ، شكرا للجميع وتحية للسيد القائد”.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبدالقادر المرتضى أعلن قبل قليل الإفراج عن عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية بمحافظة مأرب وعددهم (52) اسيراً.

وأكد المرتضى أن عملية الإفراج عن الأسرى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد عبدالملك الحوثي بالعفو عنهم عقب لقاءه بوفد من مشائخ ووجهاء مديرية العبدية.

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