العراق يزود لبنان بكميات من النفط

العالم-لبنان

وبحسب موقع العهد الاخباري , خلص الاجتماع إلى الإشادة بالدعم المستمر من الجانب العراقي حكومة وشعبًا والرعاية المباشرة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للبنان عبر تزويده كميات من الفيول أويل لتأمين استمرارية عمل قطاع الطاقة خصوصًا في الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الكهرباء، وحسن ادارة العقود الموقعة بين الطرفين، وتأكيد الوزير فياض أنّ المبالغ المتوجّبة على الجانب اللبناني لقاء الكميات النفطية المسلمة يأتي استيفاؤها في إطار تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.



واتفق الطرفان على استكمال مقررات اجتماع نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي لرفع الكميات المسلمة إلى لبنان وتثبيتها، وإعادة جدولة مواقيت التسليم لرفع مستوى انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان.



