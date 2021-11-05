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وزير خارجية النمسا: لايمكن فرض سلام دائم فى أوروبا إلا بمشاركة روسيا

وزير خارجية النمسا: لايمكن فرض سلام دائم فى أوروبا إلا بمشاركة روسيا
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية النمساوى الجديد مايكل لينهارت، إنه لا يمكن فرض سلام دائم فى أوروبا وحل بعض المشاكل العالمية والإقليمية، إلا بمشاركة روسيا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

العالم - أوروبا

ووفقا له، تضررت العلاقات بين بروكسل وموسكو بشكل جدى، على خلفية انضمام القرم إلى روسيا، والأزمة في شرق أوكرانيا، وقضيتي سكريبال ونافالنى.

وأشار الوزير، في مقابلة مع "نوفوستي"، إلى أن بلاده، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، ملتزمة بالنهج المزدوج للاتحاد الأوروبي في العلاقات مع روسيا.

وأضاف: "عند تقاطع الخطوط الحمراء، لا يمكننا كاتحاد أوروبي، الانتقال إلى جدول الأعمال، ونقوم باتخاذ الخطوات المناسبة، وفي المقام الأول للالتزام بالقانون الدولي. لكن في الوقت نفسه، نحن نؤيد الحوار والحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. لأننا فقط مع روسيا نستطيع حل العديد من المشاكل الإقليمية والعالمية وضمان سلام دائم في أوروبا".

وأشار إلى أنه ليس على علم في الوقت الحالي، بوجود أية مناقشات محددة بشأن عقد قمة بين موسكو وبروكسل.

وقال إن فكرة عقد مثل هذا الاجتماع صدرت عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما دعمها بنشاط المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس.

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