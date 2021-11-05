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شاهد.. اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات في بغداد

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

اندلعت اليوم الجمعه اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات العراقية وقوات الامن في العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وأفاد مراسل قناة العالم في بغداد ان إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بوابة الجسر المعلق وقطع الطرق المؤدية الى بوابة المنطقة الخضراء في بغداد من جهة وزارة التخطيط والجسر المعلق والحارثية والمنصور.

ووفقا لمراسل العالم ان قوات الأمن في بغداد تعلن حالة الطوارئ في محيط المنطقة الخضراء وتغلق جميع بوابات المنطقة الخضراء.

وأفاد ان حماية المنطقة الخضراء يطلقون الرصاص الحي باتجاه المحتجين على نتائج الانتخابات امام بوابة وزارة التخطيط وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء الاشتباكات المستمرة بين قوات الأمن والمحتجين على نتائج الانتخابات العراقية.

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