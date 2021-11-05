بعد المالكي.. الحكيم يوجه رسالة الى المتظاهرين والقوات الامنية

العالم - العراق

وطالب الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "المحتجين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس والحيلولة دون إنجرار الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".

وأضاف، "نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقتربات المنطقة الخضراء"، مجددا تأكيده "على ضرورة عدم خروج الإحتجاجات الرافضة لنتائج الإنتخابات عن إطارها السلمي".

وحث الحكيم، "جميع الأطراف تغليب المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف الحساس"، مجددا الدعوة للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والمؤسسة القضائية لـ"لنظر بجدية في الطعون الواردة و إنصاف القوى المعترضة".