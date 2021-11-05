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تحالف ​الفتح يطالب بتدخل احدى السلطات في احداث محيط الخضراء

تحالف ​الفتح يطالب بتدخل احدى السلطات في احداث محيط الخضراء
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

اصدر تحالف الفتح في العراق، اليوم الجمعة، بيانا حيال ما جرى من احداث في التظاهرات التي شهدها محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، فيما طالب بالاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

العالم - العراق

وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيان، "ندين ونستنكر بأشد العبارات ونتابع بغضب شديد حالة القمع البشعة التي تتعامل بها السلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين المعترضين على سرقة أصواتهم وتزييف النتائج والذين لم يتجاوزوا حدود الديمقراطية في طرق التعبير عن آرائهم التي كفلها لهم الدستور".

واضاف، نطالب السلطات القضائية بالتدخل العاجل للاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ومعاقبة كل الأيادي التي امتدت وساهمت في استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين السلميين ونحمل الحكومة مسؤولية حفظ أمنهم ودمائهم ونهيب بالأجهزة الأمنية العزيزة التعاون مع اخوتهم المتظاهرين وعدم استعمال السلاح ضدهم وتحمل مسؤولية حمايتهم.

وتابع قائلا "كما وندعوا ابنائنا واحبتنا المتظاهرين الى ضبط النفس والحفاظ على سلميتهم التي سطرت أروع صور الانضباط والحكمة، هذه السلمية التي ستنتصر حتما".

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