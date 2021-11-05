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الاسدي يطالب القضاء بمحاسبة من أصدر آوامر اطلاق النار على المتظاهرين

الاسدي يطالب القضاء بمحاسبة من أصدر آوامر اطلاق النار على المتظاهرين
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس تجمع السند الوطني في العراق، احمد الاسدي، اليوم الجمعة، مجلس القضاء الاعلى بمحاسبة من أصدر آوامر اطلاق النار على المتظاهرين قرب المنطقة الخضراء.

العالم - العراق

وقال الاسدي في بيان ، انه “في الوقت الذي ندين فيه وبشدة استهداف المتظاهرين السلميين في بوابات المنطقة الخضراء مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فإننا نطالب القضاء بمحاسبة من أصدر الأوامر ومن أطلق النار وتقديمهم للمحاكمة العاجلة”.

واضاف، “كما نخاطب شبابنا من المطالبين بحقوقهم المنددين بتضييع أصواتهم والتلاعب بها، التزامكم وسلميتكم دليل وعيكم وحرصكم على سلامة هذا الوطن فاصبروا واثبتوا على المطالبة بالحقوق وفقاً للأطر القانونية المدعومة بالاحتجاجات السلمية”.

وتابع، “ولرجال القوات الأمنية نقول.. إن من يقفون أمامكم هم أخوة المصير والجماهير التي دافعت عن الوطن وحدوده يوم قل الناصر والمعين وأنتم وإياهم في خندق واحد للدفاع عن العراق وشعبه وحماية التجربة الديمقراطية وعدم السماح للأياد غير الأمينة بالتلاعب بأصوات هذه الجماهير الغاضبة”.

ودعا الاسدي، “مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية لتصحيح المسار وتقديم الشواهد والأدلة القاطعة على اي نتيجة تعلن للجمهور الذي أصبح مشككا في مجمل الانتخابات بسبب ادارة المفوضية في احتساب وإعلان النتائج”.

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