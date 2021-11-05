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فلسطينيون يكتبون رسالة لجونسون تطالبه بالاعتذار عن 'وعد بلفور'

فلسطينيون يكتبون رسالة لجونسون تطالبه بالاعتذار عن 'وعد بلفور'
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

توجه ممثلون عن الجالية الفلسطينية في بريطانيا، إلى مكتب جونسون، بهدف تسليمه رسالة تحمّل الحكومة البريطانية مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتطالبه بالاعتذار عن 104 أعوام من المأساة التي تسبب بها "وعد بلفور" للشعب الفلسطيني.

العالم-فلسطين

ورفض حراس مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، تسلم رسالة من فلسطينيين تطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور "المشؤوم"، إلا أنهم أكدوا أنهم سيوصلون رسالتهم إليه عبر البريد.

واعتذر حراس مكتب جونسون عن استلام الرسالة الفلسطينية "لأسباب أمنية" وفق قولهم، رافضين السماح للوفد الفلسطيني بمقابلة رئيس الوزراء البريطاني.

وأوضح رئيس الوفد، رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، أنه سلم رسالة إلى القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، قبل أن يصل إلى لندن من أجل تسليم هذه الرسالة شخصياً لمكتب جونسون.

ووصف المصري وعد بلفور بأنه "عنصري بامتياز"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني مصمم على أخذ حقوقه التي تسبب بسلبها هذا الوعد المشؤوم، "ومهما طال الزمن؛ فإن الحق سيرجع إلى أصحابه، وسينتصر الشعب الفلسطيني بإذن الله".

وتأتي هذه الرسالة تمهيداً لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية من أجل إلزام الحكومة البريطانية قضائياً بالاعتذار عن وعد بلفور، والاعتراف بأنه كان خطيئة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني، وأنه تضمن مجموعة من المغالطات التي أدت إلى نشوء دولة الاحتلال هجّرت الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم.

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