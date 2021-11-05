آبي احمد بين مطرقة «السقوط» وسندان «التنازلات»

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ويضم هذا التحالف اثنتين من أكبر القوميات والجماعات المعارضة في البلاد، إضافة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي، تتجه هذه الفصائل إلى توقيع وثيقة رسمية فيما بينها الجمعة في واشنطن.

وأوضح بيان الفصائل أن التحالف تشكل بسبب الحاجة الملحة لتضافر الجهود، والنجاح في تحقيق الانتقال بالبلاد بشكل آمن، فيما اعتبر جيش تحرير الأورومو أن الهدف الأساس هو تحرير البلاد مما اعتبره الحكم الديكتاتوري لأبي أحمد، ثم تشكيل حكومة انتقالية، وبدء محادثات بين جميع أطياف البلاد، لتشكيل خريطة مستقبلية ترضي الجميع.

وسط زحف مقاتلي جبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا، وتوقعات الجبهة بسقوط العاصمة في غضون أسابيع. صادق برلمان البلاد على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، كما تعهدت الحكومة بمواصلة القتال، معتبرة أنها تخوض معركة من أجل البقاء، وأنها لن تنهار تحت ضغط الدعاية الغربية؛ ما ينذر بحرب أشمل وأوسع في البلاد.

تطورات دعت مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة، خرجت بمشروع بيان دعا الاطراف إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض على العنف، واعرب عن قلقه من تأثير الصراع على الوضع الانساني في البلاد.

السفارة الأمريكية في أديس أبابا وجهت نصيحة إلى المواطنين الأمريكيين في إثيوبيا بمغادرتها في أقرب وقت ممكن، نظرا إلى الوضع الأمني غير الواضح تماما، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى وقف الصراع في البلاد، وبدء محادثات السلام بشكل عاجل، دون أي شروط مسبقة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ وفي وقت يزور فيه المبعوث الأمريكي الخاص إلى المنطقة جيفري فيلتمان، أديس أبابا بحثا عن حل سياسي ووقف اطلاق النار.