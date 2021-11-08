العالم - خاص بالعالم

شهد الأسبوع الأول من جلسات مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب"26" في غلاسكو سلسلة من الوعود من الدول المشاركة حول التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، غير أن تقييم تأثيرها على الاحترار في المستقبل لا يزال صعبا في هذه المرحلة.



ويقدر العلماء إمكانية حصر الاحترار بدرجة مئوية وتسعة من عشرة إذا احترمت جميع الوعود بما فيها الأهداف القصيرة المدى والالتزامات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.



وبحسب تقديرات لجامعة ملبورن، لأول مرة في التاريخ، يمكن للتأثير الكلي لالتزامات مئة واربع و تسعين دولة أن يحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، ولكن احتمال حدوث ذلك هو خمسين بالمئة فقط.



هذا فيما أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن الالتزام بكل الوعود التي اعلن عنها خلال مؤتمر "كوب ستة وعشرين" قد يؤدي إلى حصر ارتفاع درجات الحرارة بدرجة مئوية وثمانية من عشرة



لكن هذا المسار يحتاج بشدة إلى خفض سريع لانبعاثات غازات الدفيئة ثم تحقيق الحياد الكربوني. المهم هو أن تحول الحكومات وعودها إلى سياسات واستراتيجيات واضحة وموثوقة.

ويبدو أن على العالم التحرك بسرعة خاصة أن دراسة علمية نشرتها الأمم المتحدة على هامش مؤتمر غلاسكو تؤكد أن انبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون قفزت في العام الحالي إلى مستويات قريبة من تلك القياسية المسجلة خلال فترة ما قبل جائحة كوفيد التي تسببت بشلل اقتصادي عالمي أدى إلى انخفاض كبير في انبعاثات غازات الدفيئة.

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