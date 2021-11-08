الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة تطالب سلطات بلغاريا بتوفير ظروف انسانية للأطفال المهاجرين لديها

الأمم المتحدة تطالب سلطات بلغاريا بتوفير ظروف انسانية للأطفال المهاجرين لديها
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعرب فريق من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة باللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب عن القلق بشأن الأطفال المهاجرين رهن الاحتجاز هناك، مطالبين السلطات البلغارية بضمان ظروف إنسانية للمهاجرين المحتجزين وخاصة الأطفال وأن يتم الاحتجاز فقط عند الضرورة القصوى .

العالم - الأميركيتان

وقال خبراء اللجنة - في بيان عقب زيارة رسمية قاموا بها إلى بلغاريا - إن بعض هؤلاء الأطفال غير مصحوبين بوالديهم وهم الفئة الأكثر ضعفا ويعيشون في ظروف صعبة للغاية، ولفت أعضاء اللجنة التي هدفت زيارتهم إلى تقديم المشورة بشأن وظائف هيئة المراقبة المستقلة في بلغاريا ، والمعروفة باسم الآلية الوقائية الوطنية إضافة إلى فحص حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم في البلاد إن هناك عددا كبيرا من المهاجرين وطالبي اللجوء في بلغاريا محتجزون في مراكز خاصة .

وأشار الخبراء إلى إن هناك حاجة للتأكيد على أهمية ضمان ظروف إنسانية وتوفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة، والمساعدة القانونية الكافية للمهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين، وكذلك إبلاغ المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين على الفور، وبشكل كامل بما يحدث لهم الأمر الذي يتطلب أيضا الوصول إلى مترجمين فوريين.

ونوه البيان إلى إن خبراء اللجنة الفرعية قاموا بزيارة أماكن الاحتجاز حيث اجروا مقابلات سرية مع المحتجزين، كما عقد اجتماعات مع السلطات البلغارية وأعضاء الآلية الوقائية الوطنية وهيئات الأمم المتحدة فضلا عن ممثلي المجتمع المدني .

روابط ذات صلة

بالفيديو..غوتيريش يدعو الى وقف المعارك في اثيوبيا

غوتيريش: قمة مجموعة العشرين لم تحقق الآمال المرجوة

غوتيريش: العالم بحاجة إلى نهج شامل لتخطيط المدن والتأقلم مع تغير المناخ

بلغاريا تستعين بالجيش لوقف تدفق المهاجرين عبر تركيا

صنعاء تدعو الأمم المتحدة الى التراجع عن اخطائها في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة مواطنة لبنانية بشظايا صواريخ الاحتلال التي استهدفت سوريا

في أول زيارة له إلى اليمن...ليندركينغ يصل عدن

بالفيديو.. تفاصيل تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء حمص

"طالبان" باكستان تتفق مع الحكومة على وقف شامل لإطلاق النار

قائد مجموعة متمردة في إثيوبيا يتوقع انتصارا "قريبا للغاية"

تقدم الجيش واللجان الشعبية في عدة محاور نحو مدينة مأرب