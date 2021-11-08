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السودان.. قوات الأمن تفرّق بالغاز المسيّل للدموع تظاهرة ثانية اليوم

السودان.. قوات الأمن تفرّق بالغاز المسيّل للدموع تظاهرة ثانية اليوم
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أطلقت قوات الأمن السودانية الأحد قنابل غاز مسيّل للدموع في حيّ بري في الخرطوم، لتفريق ثاني تظاهرة مناهضة للانقلاب في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة، وفق ما أفاد شهود عيان.

العالم ـ السودان

وقالت المتظاهرة هدى عثمان إن "المتظاهرين احتشدوا في الشوارع وأحرقوا الإطارات، وهتفوا ضد الحكم العسكري".

من جانبه أكد المتظاهر مصعب عبد الله أن "قوات الامن فرّقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع و بدأت في إزالة المتاريس".

وفي وقت سابق الأحد، فرّقت قوات الأمن تظاهرة للمعلّمين في الخرطوم مستخدمةً الغاز المسيّل للدموع.

وقالت لجنة المعلمين السودانيين إن القوات الأمنية فرقت وقفة احتجاجية للمعلمين أمام وزارة التعليم بقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة منهم.

وأضافت اللجنة في بيان، "نفذت لجنة المعلمين اليوم وقفة احتجاجية بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم رفضا للانقلاب واحتجاجا على تعيين منسوبي النظام المباد في هياكل إدارات الوزارة والمحليات والمدارس".

وتابع البيان "هاجمت القوات الأمنية الوقفة السلمية وتم اعتقال خمسة معلمين ومعلمتين واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

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