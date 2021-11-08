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اليمنيون للعراده: أنصار الشهيد حسين الحوثي باتوا في مأرب

اليمنيون للعراده: أنصار الشهيد حسين الحوثي باتوا في مأرب
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

اثار محافظ مأرب اليمنية سلطان العرادة غضب الشعب اليمني بتصريحات قال فيها: لن يدخل الجيش اليمني واللجان الشعبية محافظة مأرب حتى لو عاد مؤسس حركة انصار الله الشهيد حسين عبد الملك الحوثي.

العالم – نبض السوشيال

المغردون اليمنيون تعليقا على تصريحات العراده قالوا ان الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيرون على نهج الشهيد حسين الحوثي الذي اعاد الى اليمن الحرية والاستقلال وما لتصريحات العراده إلا اعترافا بهزيمة مرتزقته في مواجهة القوات اليمنية المشتركة التي تواصل التقدم لتحرير محافظة مأرب بالكامل.

مغردون آخرون قالو ان الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه نام قرير العين بعد أن علم أن مشروعه القرآني بيد رجال سيجعلونه يعم أرجاء العالم رضي من رضي وغضب من غضب. مؤكدين ان رجال الشهيد حسين الحوثي رجال صدقوا، لايخافون في الله لومة لائم.

وأضاف المغردون اليمنيون ان المخلوع سلطان العرادة دفعته اطماعه للخيانة والعمالة والارتزاق والارتهان لتحالف العدوان السعودي الاماراتي الأميركي على اليمن والتآمر عليه. مشيرين الى انه بالأمس ساقته ذنوبه لتعمد الإساءة للشهيد القائد العلم السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وبهذا جنى على نفسه وتبرأت منه قبائل مأرب وخلعته وأصبح مخلوع بحكم الواقع.

فيما اشار مغردون آخرون الى ان السيد حسين بدر الدين الحوثي هاجس يقلق العدوان واذياله. مؤكدين ان الشهيد كان حيا وارعبهم واليوم شهيدا ومازال يزعجهم، فالسر والقوة الالهيه في نصرة المستضعفين وكلمة الله هي العليا.

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