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تظاهرات في لحج احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي

تظاهرات في لحج احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

خرج العشرات من أبناء "يافع" في محافظة لحج، في تظاهرات احتجاجية غاضة تنديداً بتدهور العملة المحلية والوضع المعيشي وارتفاع أسعار المشتقات النفطية جراء السياسيات الاقتصادية غير المسؤولة والتي أقدمت حكومة المرتزقة على اتخاذها مؤخرا.

العالم - اليمن

وأحرق المحتجون الإطارات وأضرموا النيران في الشوارع وقطعوا الطرقات، مرددين هتافات ضد السلطة المحلية وحكومة المرتزقة، التي اتهموها بالفشل والوقوف وراء الانهيار المتسارع في أسعار العملة المحلية.

وعبر المواطنون المحتجون عن استيائهم من إقدام شركة النفط في حكومة المرتزقة على فرض جرعة سعرية جديدة على أسعار المشتقات النفطية، مشيرين إلى أن الجرعة انعكست على المواد الغذائية التي تشهد أسعارها ارتفاعات جنونية، تفوق قدرة المواطنين الشرائية في ظل انقطاع متواصل للمرتبات وتوقف للكثير من الأنشطة والأعمال.

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