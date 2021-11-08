تظاهرات في لحج احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي

العالم - اليمن

وأحرق المحتجون الإطارات وأضرموا النيران في الشوارع وقطعوا الطرقات، مرددين هتافات ضد السلطة المحلية وحكومة المرتزقة، التي اتهموها بالفشل والوقوف وراء الانهيار المتسارع في أسعار العملة المحلية.

وعبر المواطنون المحتجون عن استيائهم من إقدام شركة النفط في حكومة المرتزقة على فرض جرعة سعرية جديدة على أسعار المشتقات النفطية، مشيرين إلى أن الجرعة انعكست على المواد الغذائية التي تشهد أسعارها ارتفاعات جنونية، تفوق قدرة المواطنين الشرائية في ظل انقطاع متواصل للمرتبات وتوقف للكثير من الأنشطة والأعمال.