الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتعرض لتهديدات

العالم - اوروبا

في مقابلة مع قناة LaSexta التلفزيونية الإسبانية، اعترفت الفتاة السويدية البالغة من العمر 18 عاما، بأنها "لا تعيش مع والديها" بشكل دائم لذلك لا يعرف الكثيرون أين تعيش.

وأضافت الناشطة في ردها على سؤال، عما إذا كانت قد تلقت تهديدات ضدها: "نعم بالطبع". كما أوضحت أنها لا تريد حتى الآن، ربط حياتها بالسياسة.

ويشار إلى أن غريتا تونبرغ، معروفة في جميع أنحاء العالم كزعيمة غير رسمية لحركة School Strike for Climate ، التي وحدت آلاف الشباب الذين تثير مشكلة الاحتباس الحراري اهتمامهم.

تم ترشيحها لنيل جائزة نوبل للسلام لعامي 2019 و 2020، وحصلت على عدد من الجوائز الأخرى. حصلت تونبرغ على لقب شخصية العام من قبل مجلة "تايم" الأمريكية.