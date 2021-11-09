الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة: خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية حقيقي تماما

الأمم المتحدة: خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية حقيقي تماما
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو يوم الاثنين إن الصراع المستمر منذ عام في إقليم تيغراي الإثيوبي، بلغ مستويات "كارثية".

العالم-افريقيا

وأضافت ديكارلو في مجلس الأمن الدولي أن خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية، خطر داهم.

وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب بإنهاء القتال في إثيوبيا وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، والشروع في المفاوضات بين طرفي النزاع.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء احتدام الاشتباكات المسلحة واتساع نطاقها في شمال إثيوبيا.

كما دعا المجلس "للكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

وفي وقت سابق أعلن التحالف الجديد الذي شكلته تسع جماعات متمردة في إثيوبيا عن تمسكه بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، في حين أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو أديس أبابا.

روابط ذات صلة

عشرات الالاف من الاثيوبيين يتوعدون جبهة تحرير تيغراي

متمردو تيغراي يتعهدون بمنع وقوع 'حمام دم' في أديس أبابا اذا دخلوها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دراسة تحذر من المخاطر الصحية لعدم انضباط ضغط الدم الليلي!

المحكمة العليا الأميركية أمام معضلة في قضية تجسس "إف بي أي" على مسجد

السودان.. الحرية والتغيير ترفض التفاوض قبل إلغاء الطوارئ والإفراج عن المعتقلين

بولندا: أزمة المهاجرين تهدد "أمن الاتحاد الأوروبي برمته"

الشيخ قبلان: لن نقبل بعد اليوم هذا النوع الخبيث من تحليل دم طائفة عن طريق النيل من أمل وحزب الله

الرئاسة التركية تطلب تمديد مهمة الجنود الأتراك في أذربيجان