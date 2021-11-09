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تشاهدون الليلة في بانوراما..

تونس وشرارة احتجاجات جديدة في"عقارب"..دعوات لعصيان وإضراب ومليونية جديدة بالسودان

تونس وشرارة احتجاجات جديدة في
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، دعوة الاتحاد العام للشغل التونسي لإضراب عام في القطاعين العام والخاص في بلدة عقارب غدا الأربعاء، حيث توفي شاب عقب احتجاجات على خطط الحكومة لإعادة فتح مكب نفايات.

العالم - بانوراما

وتدور مواجهات عنيفة في شوارع بلدة عقارب جنوبي تونس بين شبان والشرطة على خلفية مقتل شاب الليلة الماضية بسبب الغازات التي اطلقتها الشرطة على متظاهرين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما يجري في السودان حيث شددت قوى الحرية والتغيير على ضرورة رفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك قبل الحديث عن اي حلول سياسية.

هذا ودعت قوى وأحزاب سياسية الى تنظيم مواكب تحضيرية لمليونية السبت المقبل، وإضراب عن العمل، وعصيان مدني ليومي الثلاثاء والأربعاء.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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