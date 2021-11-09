الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تعلن استعدادها للتعاون القضائي مع دول العالم

إيران تعلن استعدادها للتعاون القضائي مع دول العالم
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية سفراء أكثر من 65 دولة ورؤساء المنظمات الدولية المقيمين في إيران إلى الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال الدبلوماسية القضائية وبعيدا عن السلوك السياسي، وأعلن عن استعداد إيران للتعاون القضائي مع دول العالم.

العالم - إيران

وقال غلام حسين محسني إيجئي اليوم الثلاثاء "نعيش الآن في عالم تحتل فيه بعض الأنظمة الاستبدادية والإرهابية دولا أخرى منذ ما يقارب عقدين بذرائع كاذبة وذلك من خلال التعاون مع بعض الأنظمة المتغطرسة والرجعية".

وانتقد رئيس السلطة القضائية تجاهل بعض الدول الجرائم الواضحة بحق حياة شعوب العالم، وقال: "اليوم، يجب على المجتمع البشري أن يصل إلى تفاهم مشترك للقضاء على جميع أنواع القهر في أنحاء العالم، وانطلاقا من ذلك نقترح تعزيز الدبلوماسية القضائية من أجل مساعدة حقوق الإنسان."

وأشار إلى أن الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبرم اتفاقيات قضائية مع عدد من الدول في مختلف المجالات، بما في ذلك تسليم المجرمين، ومستعد لإبرام مثل هذه الاتفاقيات مع دول أخرى، مؤكدا أن الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يرحب بالتعاون مع دول العالم لمحاربة جميع حالات القهر وانتهاك حقوق الإنسان".

روابط ذات صلة

تعيين "خدائيان" متحدثا جديدا للقضاء الايراني

القضاء الايراني يصدر لائحة اتهام ضد متزعم زمرة "الاحوازية" الارهابية

المتحدث باسم القضاء الايراني: 324 ملفا أسفرت عن اصدار أحكام ضد الادارة الاميركية

غریب آبادي: ليكف الاوروبيون عن سياستهم المزدوجة والهدامة في مجال الارهاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الكحة الجافة".. أسبابها، أعراضها، وعلاجها العشبي والدوائي!

ضابط إماراتي يهين السعوديين ومحمد بن زايد يرفض محاسبته

وقفة لطلبة الجامعة الأردنية تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال

تايوان تحذّر من أن بكين قد تغلق المجالات البحرية والجوية التايوانية

إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ"اليونيسكو"

لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"