إيران تعلن استعدادها للتعاون القضائي مع دول العالم

العالم - إيران

وقال غلام حسين محسني إيجئي اليوم الثلاثاء "نعيش الآن في عالم تحتل فيه بعض الأنظمة الاستبدادية والإرهابية دولا أخرى منذ ما يقارب عقدين بذرائع كاذبة وذلك من خلال التعاون مع بعض الأنظمة المتغطرسة والرجعية".

وانتقد رئيس السلطة القضائية تجاهل بعض الدول الجرائم الواضحة بحق حياة شعوب العالم، وقال: "اليوم، يجب على المجتمع البشري أن يصل إلى تفاهم مشترك للقضاء على جميع أنواع القهر في أنحاء العالم، وانطلاقا من ذلك نقترح تعزيز الدبلوماسية القضائية من أجل مساعدة حقوق الإنسان."

وأشار إلى أن الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبرم اتفاقيات قضائية مع عدد من الدول في مختلف المجالات، بما في ذلك تسليم المجرمين، ومستعد لإبرام مثل هذه الاتفاقيات مع دول أخرى، مؤكدا أن الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يرحب بالتعاون مع دول العالم لمحاربة جميع حالات القهر وانتهاك حقوق الإنسان".