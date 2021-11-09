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إتفاق إيراني باكستاني لتسهيل حركة الشاحنات بين البلدين

إتفاق إيراني باكستاني لتسهيل حركة الشاحنات بين البلدين
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني "رستم قاسمي"، توقيع اتفاق مع باكستان لتسهيل حركة شاحنات النقل بين البلدين.

العالم - إيران

وصرح قاسمي اليوم الثلاثاء، "اننا سنستعيد حصتنا في قطاعي النقل والترانزيت"؛ مبينا ان الاتفاق الموقع اخيرا بين طهران وإسلام آباد، يتيح لسائقي الشاحنات الإيرانية التوجه من أي نقطة في البلاد نحو الصين، كما يسمح الشاحنات الباكستانية التنقل عبر إيران باتجاه أوروبا.

ولفت وزير النقل الإيراني بأن إيران تمتلك طاقات كبيرة في مجالات النقل وهي قادرة على استعادة حصتها من قطاعي النقل والترانزيت.

كما أشار قاسمي، على سبيل المثال، إلى عملية نقل "بضائع فنلندا" خلال العام الحالي عبر طريق السكك الحديدية من إيران، والتي استغرقت 21 يوما؛ مبينا أنه لو تم نقل هذه السلع عبر البحر لكان قد استغرق ذلك 3 أشهر.

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