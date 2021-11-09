شاهد.. أزمة النفايات تتحول الى مواجهات في مدينة عقارب التونسية

العالم - مراسلون

قرار فتح مصب مغلق للفضلات لايجاد حل لازمة النفايات التي لم يقع رفعها منذ اكثر من 40 يوما من شوارع صفاقس كبرى المدن التونسية فجر احتجاجات ليلية واجهتها قوات الامن بالغاز المسيل للدموع لتتحول الى اعمال عنف ضد مقرات حكومية فيما بعد.

ازمة رفع النفايات لا تقتصر على صفاقس وحدها بل تشمل العاصمة وباقي المحافظات الاخرى رغم وجود مجالس بلدية منتخبة منذ 3 سنوات لم تتمكن من حل ابسط مشاكل المدن التونسية.

الرئيس قيس سعيد اتهم اعداءه السياسيين بالوقوف وراء ازمة النفايات في صفاقس واعداد العدة لتصدير الازمة الى العاصمة دون تقديم حلول حقيقية لمعالجة المشكل.

تعكس ازمة النفايات في تونس فشل منظومة الحكم في دورها الاساسي المتمثل في ادارة الشأن العام وتقديم الخدمات للمواطن.

رؤية موحدة لمشروع الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية كفيلة بتغيير واقع المدن التونسية شرط تحييد الملف عن التوظيف السياسي.