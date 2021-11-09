الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. أزمة النفايات تتحول الى مواجهات في مدينة عقارب التونسية

الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

دعا الاتحاد العام للشغل التونسي لإضراب عام في القطاعين العام والخاص في بلدة عقارب غدا الأربعاء، حيث توفي شاب عقب احتجاجات على خطط الحكومة لإعادة فتح مكب نفايات. وشهدت المدينة مواجهات وأعمال عنف وتم اضرام في مركز للحرس الوطني. فيما اتهم الرئيس قيس سعيد جهات سياسية بالوقوف وراء أزمة النفايات في صفاقس والتحضير لتصدير الأزمة إلى العاصمة تونس.

العالم - مراسلون

قرار فتح مصب مغلق للفضلات لايجاد حل لازمة النفايات التي لم يقع رفعها منذ اكثر من 40 يوما من شوارع صفاقس كبرى المدن التونسية فجر احتجاجات ليلية واجهتها قوات الامن بالغاز المسيل للدموع لتتحول الى اعمال عنف ضد مقرات حكومية فيما بعد.

ازمة رفع النفايات لا تقتصر على صفاقس وحدها بل تشمل العاصمة وباقي المحافظات الاخرى رغم وجود مجالس بلدية منتخبة منذ 3 سنوات لم تتمكن من حل ابسط مشاكل المدن التونسية.

الرئيس قيس سعيد اتهم اعداءه السياسيين بالوقوف وراء ازمة النفايات في صفاقس واعداد العدة لتصدير الازمة الى العاصمة دون تقديم حلول حقيقية لمعالجة المشكل.

تعكس ازمة النفايات في تونس فشل منظومة الحكم في دورها الاساسي المتمثل في ادارة الشأن العام وتقديم الخدمات للمواطن.

رؤية موحدة لمشروع الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية كفيلة بتغيير واقع المدن التونسية شرط تحييد الملف عن التوظيف السياسي.

روابط ذات صلة

تونس وشرارة احتجاجات جديدة في"عقارب"..دعوات لعصيان وإضراب ومليونية جديدة بالسودان

شاهد .. آخر تطورات الإحتجاجات في مدينة عقارب التونسية

محتجون تونسيون يحرقون مركزا للحرس الوطني ببلدة عقارب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الكحة الجافة".. أسبابها، أعراضها، وعلاجها العشبي والدوائي!

ضابط إماراتي يهين السعوديين ومحمد بن زايد يرفض محاسبته

وقفة لطلبة الجامعة الأردنية تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال

تايوان تحذّر من أن بكين قد تغلق المجالات البحرية والجوية التايوانية

إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ"اليونيسكو"

لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"