وزير لبناني سابق : نتمنى على القيادة الكويتية إعادة النظر بقرارها  حول لبنان

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وقال وهاب اليوم الاربعاء في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه عندما إجتاح الرئيس العراقي السابق صدام حسين الكويت، وقف كل لبنان الى جانب الكويت وتضامن مع شعبه، وبقي لبنان على موقفه المحب للكويت قيادة وشعباً .

لذا نتمنى على القيادة الكويتية إعادة النظر بقرارها كما نراهن على أن لا يلحق الظلم بكل اللبنانيين نتيجة ما يجري .

و في السياق نقلت صحيفة ​القبس​ الكويتية اليوم عن مصادر أمنية ، أن ​وزارة الداخلية​ أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك علي خلفية ​الأزمة​ الدبلوماسية الأخيرة بين ​دول مجلس التعاون​ الخليجي ولبنان.

وأوضحت المصادر، أن من لديهم إقامات داخل ​البلاد​ من ​اللبنانيين​ غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواءً أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الإلتحاق بعائلة، إضافةً إلى وقف سمات الدخول فيز العمل.