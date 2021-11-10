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امیر عبداللهيان يهنئ بإعادة انتخاب اورتيغا رئيسا للجمهورية في نيكاراغوا

امیر عبداللهيان يهنئ بإعادة انتخاب اورتيغا رئيسا للجمهورية في نيكاراغوا
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

 ابرق وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" الى رئيس جمهورية نيكاراغوا المنتهية ولايته "دانيال اورتيغا"؛ مهنئا اياه بإعادة انتخابه من جديد في هذا المنصب.

العالم - ايران

ونوّه امير عبداللهيان، في برقية التهنئة، الى الانتخابات الرئاسية "التي جرت بدعم حازم من قبل الشعب النيكاراغوي الثوري والمقام"؛ مقدما التهاني الى دانيال اورتيغا وحزبه "الجبهة الساندينية للتحرير الوطني" على فوزهما في هذه الانتخابات.

واعرب وزير الخارجية عن تطلعه في توسيع وتعميق العلاقات القائمة على اسس المودة والاخوة بين ايران ونيكاراغوا اكثر فاكثر، وبما يشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واعيد انتخاب "دانيال أورتيغا" لولاية رئاسية اخرى تمتدّ لخمسة أعوام، بحصوله على 75% من الأصوات؛ بحسب نتائج رسمية لفرز الاصوات التي اعلنت الاثنين الماضي.

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