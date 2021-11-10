مستقبل أفغانستان ما بين الاستقرار والانفلات..الجزائر وفرنسا، جذور الخلاف وآفاق الحل

العالم - بانوراما

وخصص المجتمعون نقاشات القاء حول التطورات السياسية والأمنية داخل أفغانستان واكد المشاركون بحثهم عن حلول كفيلة بإرساء السلام والاستقرار في هذا البلد.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما قالته وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الإيليزيه إن الرئيس ماكرون يأسف للخلافات وسوء التفاهم مع الجزائر، مؤكدا أنه يحترم الأمة الجزائرية وتاريخها.

وأضاف ماكرون أنه يتمنى مشاركة الرئيس الجزائري في مؤتمر ليبيا المقرر عقده في باريس الجمعة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.