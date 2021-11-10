شاهد..طهران تدعم خيارات الشعب العراقي

العالم - خاص بالعالم

وفي الاطار اكد السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي خلال لقاء خاص بقناة العالم، ان زيارة قائد قوة القدس العميد اسماعيل قااني الى العراق تاتي لتهدئة الاوضاع المتوترة في البلاد.

وقال مسجدي ان العميد قاآني التقى مختلف القوى السياسية في العراق ودعا الجميع للاحتكام للقانون والقبول بنتائج الانتخابات التي يتم اقرارها وفقا للاطر القانونية، وما يتم اعلانه بشكل رسمي من المسؤولين المعنيين.

وقال السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي: "السيد قاآني دعا الجميع لضبط النفس وحفظ الامن والتعاون واكد دعم الجمهورية الاسلامية القاطع لنتائج الانتخابات العراقية والنتائج النهائية التي يتم اعلانها من قبل المسؤولين والمفوضية العراقية".

قاآني اكد في الوقت نفسه ضرورة اخذ الاعتراضات على نتائج الانتخابات بعين الاعتبار، والتعامل معها وفقا للاطر القانونية في البلاد.



واضاف مسجدي: "فيما يخص المعترضين على النتائج اكد العميد قااني ضرورة ان يتعاون المسؤولون العراقيون في هذا الاطا وان يتم اخذ حقوقهم بعين الاعتبار، والامر المهم هو ان يتم كل شيء في اطار القانون ووفقا للضوابط والمقررات العراقية".



وفيما يخص الهجوم على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد السفير الايراني، ان العميد قاآني شدد على ادانة طهران للهجوم ودعمها للتحقيقات الجارية لمعرفة المتورطين وتقديمهم للقضاء



وقال مسجدي: "لا يوجد لدينا اي خط احمر، اذا اتضحت الامور فان اي شخص تتم ادانته في الهجوم على منزل رئيس الوزراء، بدون شك يجب التعامل معه وفقا للقانون ومحاكمته والجمهورية الاسلامية تدعم هذا الامر بشدة".



كما اكد السفير الايراني ان العميد قاآني اوضح ان ايران لا تدعم اي جهة سياسية عراقية على حساب الاخرى، وان موقف طهران قائم على دعم خيارات الشعب العراقي وتدعو جميع القوى العراقية للتعاون مع بعضها البعض.