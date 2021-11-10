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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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العميد يحيى سريع: القوة الصاروخية استهدفت تجمعات المرتزقة في البلق الأوسط ومعسكر آخر بمأرب بصاروخين باليستيين
العميد يحيى سريع:القوة الصاروخية استهدفت معسكراً تدريبياً للعدوان غربي تعز بصاروخين باليستيين
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يعلن قيام القوة الصاروخية بتنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكرات بظهران ومأرب وتعز
رويترز: زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب شرقي جزر ريوكيو اليابانية
مراسل العالم : انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة هجين بالريف الشرقي لمحافظة ديرالزور في سورية
السفير الإيراني في العراق للعالم: لايوجد لدينا اي خط أحمر و اي جهة يثبت تورطها في الهجوم على منزل رئيس الوزراء تعاقب وفق القضاء العراقي
السفير الإيراني في العراق للعالم: لايوجد لدينا اي خط أحمر و اي جهة يثبت تورطها في الهجوم تعاقب وفق القضاء العراقي
مراسلة العالم: قوات الامن تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في مدينة عقارب التونسية
السفير الإيراني في العراق للعالم: نوكد على ضرورة التحقيق في كل ابعاد الجريمة وأن لانستبق الأحداث قبل إعلان نتائج التحقيق
ايرج مسجدي للعالم: العميد قاآني أكد على معاقبة الجناة وفق القانون بعد إعلان نتائج اللجنة التحقيقية
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 10-11-2021
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الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
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