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اصابة 5 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

اصابة 5 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين جنوب الخليل
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

انتهى بعد منتصف الليل، صباح الخميس، هجوم المستوطنين بحماية جنود الاحتلال على سكان خلة الضبع شرق يطا جنوب الخليل.

العالم-فلسطين

وقد خلف ذلك، اصابة خمسة مواطنين فلسطينيين اثنين منهم اصيبا بالرصاص الحي، كما حطم المستوطنون زجاج سيارة اسعاف الهلال الأحمر، وصلت للمكان لاسعاف المصابين.

وبحسب منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، فقد تم نقل اثنين من المصابين بالرصاص الحي الى المستشفى الاهلي لتلقي العلاج، وهما: محمد اياد العمور، حيث اصيب بالرصاص الحي في اليد، و جميل جلال العمور اصيب بالرصاص الحي في اليد ، و وصفت اصابتهما بالمتوسطة.

واضاف العمور، ان المواطنين: محمد ربعي قد اصيب بحجر في القدم، كما اصيب الحاج جميل زعير لعمور بحجر في القدم، و اسماعيل العمور بحجر في الوجه، وجرى اسعافهم الى مستشفى ابو الحسن في يطا لتقي العلاج، و اصابتهم بين متوسطة الى طفيفة.

واشار الى ان، المستوطنين ومنذ ساعات نهار يوم الاربعاء، كانوا يقومون بعمليات استفزازية في المنطقة ومنها محاولتهم نصب خيمة، كمقدمة للاستيلاء على المنطقة وتهجير سكانها.

مضيفا:" ولولا وقوف سكان الخربة والمناطق القريبة، لتمكن المستوطنون من الاستيلاء على الارض.

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