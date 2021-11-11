الصين والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق "مفاجئ" لتعزيز التعاون المناخي

العالم- آسيا والباسفيك

أعلن الموفد الصيني إلى قمة المناخ كوب26 في غلاسكو باسكتلندا الأربعاء، عن توصل بلاده والولايات المتحدة إلى "إعلان مشترك حول تعزيز التحرك حيال المناخ"، يقر الطرفان فيه بالفارق الموجود بين الجهود الحالية وأهداف اتفاق باريس، فيما انعكس التوتر بين البلدين مؤخرا على ملف المناخ. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالاتفاق معتبرا أنه "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح".

وفي هذا الشأن، صرح المسؤول الصيني للصحافيين خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ "يقر الطرفان بالفارق القائم بين الجهود الحالية وأهداف اتفاق باريس، وبالتالي سنعمل معا على تعزيز التحرك حيال المناخ". مشددا على أن الاتفاق "يثبت أن التعاون هو السبيل الوحيد للصين والولايات المتحدة"، في وقت انعكس التوتر بين البلدين مؤخرا على ملف المناخ.

بدوره، أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على الاتفاق الصيني الأمريكي معتبرا أنه "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح". وكتب غوتيريس الموجود في غلاسكو في تغريدة "أرحب بالاتفاق اليوم بين الصين والولايات المتحدة على العمل معا لاتخاذ تدابير أكثر طموحا من أجل المناخ خلال هذا العقد"، مشيرا إلى أن معالجة "أزمة المناخ تتطلب تعاونا وتضامنا دوليين".

وتعتبر الصين الدولة الأولى عالميا من حيث انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة، تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية. ويمثل البلدان معا حوالي 40 بالمئة من إجمالي التلوث بالكربون. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حضر إلى غلاسكو بمناسبة انعقاد المؤتمر الأسبوع الماضي، اعتبر أن غياب نظيره الصيني شي جينبينغ عن كوب26 "خطأ كبير".

هذا وقال الموفد الصيني إن "على الصين والولايات المتحدة بصفتهما القوتين الكبريين في العالم، أن تتحملا مسؤولية العمل معا ومع الأطراف الآخرين لمكافحة التغير المناخي". في المقابل، أعرب الموفد الأمريكي لقمة المناخ جون كيري في تصريحات أدلى بها بعد نظيره الصيني، عن ارتياحه لـ"خارطة الطريق" الرامية إلى تحديد "الطريقة التي سنعتمدها للحد من الاحتباس الحراري والعمل معا لتحقيق الطموحات على صعيد المناخ".