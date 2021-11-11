شاهد.. ماهي سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة بالعراق وما خطط أمريكا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال مغناير في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان الاحتجاجات على نتائج الانتخابات العراقية في المنطقة الخضراء وعلى الجسر المعلق، ليست دليل على وجود اقتتال داخلي بين القوى العراقية، لان نتائج الانتخابات لم تكن لصالح قوى واحدة في العراق.

واعتبر مغناير الاتهامات التي نسبت الى مقتدى الصدر حول خلافه مع محور المقاومة، وتعاونه مع واشنطن والسعودية والامارات بأنها غير صحيحة.

واشار مغناير الى ان، مقتدى الصدر هو من داخل البيت الشيعي العراقي، ولهذا السبب لن يدخل في حرب اهلية مع الاطراف الشيعية الاخرى.

واوضح مغناير ان مقتدى الصدر لا يستطيع ان ينشئ الحكومة العراقية وحده، ويحتاج الى باقي القوى الشيعية العراقية، لأن غالبية العراق تقطنه الطائفة الشيعية، مشيراً الى ان مقتدى الصدر يحتاج الى 165 معقداً في البرلمان ولن يستطيع ان يحصل على هذه المقاعد اذا ما تحالف مع الحلبوسي وخميس خنجر ومسعود البارزاني.

وبين مغناير ان نور المالكي حصل على 37 الى 38 معقداً في النتائج الغير نهاية وهو يمثل محور المقاومة وقيس الخزعلي كان لديه 15 معقدا وقد حصل على معقدين، لذا بحسب هذه المعطيات لايمكن القول بأن محور المقاومة قد خسر في هذه الانتخابات.

وأكد مغناير ان محور المقاومة قد فرض نفسه في العراق و مع فرض نفسه لقد اخرج واشنطن من اي معادلة تأثير لها في هذه الانتخابات او على مستوى سياسي في البلاد.

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