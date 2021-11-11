أرباح اللاعبين من الفوز بجائزة الكرة الذهبية

العالم - رياضة

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت عن 30 لاعبا مرشحين للفوز بالجائزة، أبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وروبيرت ليفاندوفيسكي ومحمد صلاح وجورجينيو وكيليان مبابي ونغولو كانتي.

ويقام حفل التتويج بالكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021.

بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية فإن نجوم كرة القدم أصبحوا يصرون على تواجد بند يتيح لهم الحصول على مقابل مالي من قبل الشركات الراعية لهم وذلك في حال التتويج بجائزة الكرة الذهبية.

حصل اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش على 800 ألف يورو من الشركة الراعية لملابسه عندما توج بجائزة الكرة الذهبية عام 2018.

ووفقا لـ«ليكيب» فإن البرازيلي نيمار وضع بندا يتيح له الحصول على 3 ملايين يورو من الشركة الراعية له إذا توج يوما ما بجائزة الكرة الذهبية.

وقالت شبكة «ديفنسا سنترال» إن ريال مدريد وعد نجمه الفرنسي كريم بنزيما بمكافأة مالية قدرها 2 مليون يورو إذا حقق جائزة الكرة الذهبية بناء على بند متواجد في العقد بين اللاعب وناديه.

وتصنع جائزة الكرة الذهبية من الكريستال الخالص، يبلغ ارتفاع الكرة 31 سنتمترا وعرضها 23 سنتمترا.

وتبلغ كلفة الجائزة 13 ألف يورو من صناعة الفرنسي ميليريو الذي يشرف كذلك على تصنيع كأس فرنسا لكرة القدم وكأس رولان غاروس للتنس.