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تخصيص بوابات إنترنت جديدة في درعا

تخصيص بوابات إنترنت جديدة في درعا
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

خصص فرع الشركة السورية للاتصالات في درعا بوابات إنترنت جديدة لعدة مقاسم في المحافظة بعد مساهمة المجتمع المحلي بتقديم تجهيزات الطاقة الشمسية.

العالم - سوريا

وذكر مدير الفرع المهندس أحمد الحريري في تصريح لمراسل "سانا" اليوم أن الفعاليات الأهلية في بلدات ومدن غصم والغارية الشرقية والجيزة وبصرى الشام وتل شهاب وابطع قدمت على نفقتها تجهيزات الطاقة الشمسية للمراكز الهاتفية فبادر الفرع لرفدها ببوابات إنترنت جديدة بواقع 512 بوابة لمركز غصم ومثلها للغارية الشرقية وتل شهاب و1024 بوابة للجيزة ويتم حالياً استكمال أعمال التركيب لمركزي بصرى الشام ودرعا المحطة بواقع 1024 بوابة لكل مركز.

وأضاف أن رفد المراكز الهاتفية ببوابات جديدة يأتي ضمن خطة الفرع للتوسع في تخديم المشتركين مبيناً أن لدى الفرع تجهيزات لبوابات جديدة في داعل وابطع وطفس والجيزة وتل شهاب والحارة سيتم تركيبها ووضعها بالخدمة قريباً.

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