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أول تعليق ايراني على زيارة بن زايد الى دمشق

أول تعليق ايراني على زيارة بن زايد الى دمشق
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الخميس، أنه من الطبيعي أن تقلق الولايات المتحدة من تعزيز العلاقات الودية والإقليمية بين الدول العربية وسوريا.

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "إن هذا الأجراء، له عواقب غير سارة لواشنطن ومنها فشل أهدافها الشريرة الأخرى".

وتابع: "من الطبيعي أن تقلق الولايات المتحدة من تعزيز العلاقات الودية والإقليمية بين الدول العربية وسوريا، لأن هذا الأجراء ليس فقط يعد إصلاحا للخلافات العربية، بل سيكون له عواقب غير سارة لواشنطن، ومنها فشل أهدافها الشريرة الأخرى وفشل مشروع الكيان الصهيوني في خلق الفتنة وعزل الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، وسيزيد هذا الفشل من خلال توجه الدول العربية واحدة تلو الأخرى نحو سوريا".

وأضاف: "لطالما كانت سوريا من أهم الدول وأكثرها تأثيراً في المحيط العربي والمنطقة، وإحياء وجودها في هذا المحيط سيؤدي إلى نمو وحيوية هذا المحیط"، مشددا على أن تعزيز العلاقات بين سورية والدول العربية تصب في مصلحة الطرفين، وستكون ثمار هذه العلاقات للدول المذكورة أكثر منها لسوريا".

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