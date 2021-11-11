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وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية رفضا لاعتداءات طالت أهالي عقارب

وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية رفضا لاعتداءات طالت أهالي عقارب
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة تونس يوم الأربعاء احتجاجات مناهضة "للاعتداءات الأمنية على المتظاهرين في عقارب" الذي خرجوا تنديدا بقرار إعاد فتح مكب للنفايات في المنطقة.

العالم - تونس

وندد المتظاهرون باستعمال قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لصد المحتجين، مؤكدين أن الشارع "ملك للشعب".

وحسب موقع "روسيا اليوم" منعت قوات الأمن تقدم المتظاهرين نحو المقر المركزي لوزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة، وطالبتهم بالوقوف أمام المسرح البلدي للتعبير عن موقفهم.

واحتدمت المواجهات بين قوات الأمن التونسي والمحتجين، الأربعاء، في مدينة عقارب بولاية صفاقس، واستخدم الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الرافضين قرار استئناف نشاط مكب النفايات في المدينة، محذرين من مخاطره الصحية والبيئية.

وكان المتظاهرون قد اتجهوا إلى محيط مكب النفايات إلا أن الأمن تصدى لهم.

وكانت مراسلة قناة العالم الاخبارية في تونس قد افادت في وقت سابق الاربعاء، عن وقوع مواجهات في مدينة عقارب بين القوات الامنية التونسية والمحتجين على فتح مكب "القنّة".

وقالت الزميلة منيرة الشريفي خلال نشرة الاخبار، انه تم تفريق المحتجين عبر الغاز المسيل للدموع، مما اسفر عن حالات اختناق في صفوف المحتجين، وتم نقلهم الى المستشفي المحلي في مدينة عقارب، مضيفة ان هناك تجمعا امام مستشفى مدينة عقارب احتجاجاً على الطريقة التي تعاملت بها القوات الأمنية مع المحتجين على فتح مكب الجونة بمدينة عقارب.

واشارت مراسلتنا الى ان هناك اكثر من تجمع للمواطنين في مدينة عقارب في محافظة صفاقس التونسية والمطلب الوحيد لهذه التجمعات هو اغلاق مكب "القنّة" لاغير.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن إضرابا عاما في المدينة، اليوم الخميس، فيما فتحت السلطات الرسمية في تونس تحقيقا في مقتل شاب خلال تظاهرات في عقارب.

وقال الاتحاد في بيان، إن الإضراب العام سيشمل القطاعين الخاص والعام.

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