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روسيا: لم نخطط أبدا لتدخل عسكري في أوكرانيا

روسيا: لم نخطط أبدا لتدخل عسكري في أوكرانيا
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، أن روسيا لم تخطط أبدا لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية.

العالم - أوروبا

وقال بولانسكي، في حديث لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده تخطط لتنفيذ أي عملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية: "لم تخطط (روسيا) أبدا ولن تقوم بذلك، إلا في حال دفعتنا أوكرانيا أو أي طرف آخر (إلى ذلك) أو مثل ذلك مسألة حماية لسيادتنا الوطنية".

وأوضح: "الكثير من التهديدات تنبع من أوكرانيا. ولا تنسوا السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود. وهذا ما يجعل تفادي صدام مباشر في البحر الأسود أمرا صعبا للغاية".

كما شدد الدبلوماسي على أن لدى روسيا الحق في حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأسبوع الماضي، إن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا في محاولة للضغط عليها.

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