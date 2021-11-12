الإمارات تستضيف مؤتمر "كوب 28" للمناخ في 2023

العالم-الامارات

وقال ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر تويتر: "يسعدنا استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ (كوب 28) عام 2023".

وأضاف ولي عهد الإمارات في تغريدته: "تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ونرحب بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان ازدهار البشرية".

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ أعلنت الخميس، عن استضافة الإمارات مؤتمر "كوب 28".

وأوضحت الوكالة أن اختيار الإمارات لاستضافة أكبر مؤتمر عالمي بشأن المناخ في دورته الثامنة والعشرين "جاء في ختام فعاليات مكثفة استمرت أسبوعين، وشاركت فيها نحو 200 دولة لاتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حد لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً".

وحصل طلب الإمارات استضافة المؤتمر على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وفقا للوكالة الرسمية.

والخميس أيضا، اختارت الأمانة العامة للمؤتمر، مصر، لاستضافة نسخته السابعة والعشرين (كوب 27) في عام 2022.