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قيادتا حماس والجهاد تبحثان الأوضاع الفلسطينية

قيادتا حماس والجهاد تبحثان الأوضاع الفلسطينية
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

التقى الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وحسام بدران عضو المكتب السياسي للحركة، مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

العالم - فلسطين

وحسب مركز الفلسطيني للإعلام استعرض الجانبان مجمل الأوضاع الفلسطينية، وملفات الحالة الوطنية، وسبل تحقيق الوحدة على أساس مقاومة الاحتلال وحماية القدس والمقدسات والأسرى، وكسر حصار غزة، كما بحثا العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز العمل المشترك وتطويره بين الحركتين.

وأكد الجانبان تمسكهما بخيار المقاومة سبيلا وحيدا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.

كما شددا على رفض مشاريع التسوية كافة، ورفض التفرد بالقرار الفلسطيني، وضرورة العودة إلى الشعب الفلسطيني، وإجراء انتخاب مجلس وطني فلسطيني كمدخل طبيعي لتوحيد الصف الفلسطيني.

وأشاد الجانبان بالجهود المصرية لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

ووجها التحية إلى أسرانا البواسل الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ويحققون الانتصارات على السجان الصهيوني بصمودهم وبطولاتهم، مؤكدين أن قضيتهم على سلم أولويات المقاومة التي لن يهدأ لها بال حتى يتم الإفراج عنهم.

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، وتجميع قوى المقاومة الفلسطينية على مشروع وطني يتبنى خيار المقاومة حتى التحرير والعودة.

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