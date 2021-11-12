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مراسل العالم يكشف تفاصيل مسيرة "مليونية الغضب" في السودان

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في السودان ان اليوم الشوارع في السودان هادئة وذلك بسبب الاستعداد لمسيرة مليونية الغضب غداً السبت رفضاً للنقلاب العسكري وتشكيل المجلس السيادي الجديد بقرار من الفريق عبدالفتاح البرهان.

العالم - مراسلون

وقال الزميل طارق ابو شورة خلال النشرة الخبارية، ان غداة اعلان البرهان عن تشكيل مجلس سيادي جديد خرجت الجماهير السوداني الى الشوارع وقاموا بإشعال الاطرات النارية واغلاق العديد من الطرقات، احتجاجا ورفضاً وتنديداً لتشكيل هذا المجلس.

وتابع: ان الفريق البرهان ماض في قراراته دون الالتفات الى أي ضغوط سواء كانت دولية او شعبية، ومن المتوقع ان يشكل البرهان اليوم، أو غداً مجلس وزراء جديد.

واشار مراسلنا الى ان الاحزاب السياسية السودانية وتحديداً احزاب قوى الحرية والتغيير اللجنة المركزية قبيل تشكيل مجلس السيادة الجديد من قبل البرهان، اعلنت عن موقفها الثابت اتجاه الشعب السوداني وتجاه مطالبه المشروعة ومشاركتها في مسيرة الغضب غداً.

وكان قد أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين أمس الخميس مجلس سيادة جديدا.

المزيد من التفاصيل في الفيدو المرفق...

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