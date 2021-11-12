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الصحة العراقية توجه دوائرها بالاستعداد تحسباً لموجة وبائية رابعة

الصحة العراقية توجه دوائرها بالاستعداد تحسباً لموجة وبائية رابعة
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

وجهت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، دوائرها كافة إلى الاستعداد اللازم لموجة وبائية رابعة.

العالم - العراق

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة حصلت عليها السومرية نيوز، انه "نظرا لما تشهده بعض دول العالم من زيادة بأعداد الاصابات بالرغم من تحقيق نسب تغطية بلقاحات كورونا لمواطنيها تجاوزت الـ50%، كذلك بسبب الموقف الوبائي لبعض المحافظات والذي ينذر باحتمالية حدوث موجة رابعة مع تدني نسب التغطية باللقاحات، تنسب اتخاذ الاستعدادات اللازمة، مع توفير الأسرة الكافية والأدوية والمستلزمات الاخرى تحسبا لاي زيادة محتملة بالاصابات والتأكيد على رفع نسب التغطية بلقاحات كورونا لكافة الفئات المشمولة".

وادناه نص الوثيقة:

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