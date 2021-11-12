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حزب الله حجر عثرة بوجه المشروع الصهيو اميركي

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الاسبق عدنان منصور ان حزب الله هو المانع الشديد الذي يقف بوجه الاطماع الاسرائيلية اتجاه المياه اللبنانية.

العالم - خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لبرنامج "استوديو بيروت" على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان اي فئة في لبنان لاتستطيع ان تنفرد باتخاذ القرار السياسي لان القرار السياسي في لبنان قائم على التوازنات.

ورفض منصور كل الادعاءات التي تتهم حزب الله بالمهيمن على القرار السياسي في لبنان، مشيراً الى ان حزب الله يمثل وزيرين من اصل 24 وزير في لبنان فكيف يسيطر حزب الله على قرارات الحكومة اللبنانية بوزيرين فقط.

وبين منصور ان وجود المقاومة وحزب الله في لبنان، هو المانع الشديد بوجه اي تطبيع مع العدو الاسرائيلي وحاجز تجاه كل المشاريع الغربية التي تتعلق بالمهمية والسيطرة بالمنطقة.

وأكد منصور على ان حزب الله هو المانع الرصين الذي يقف بوجه الاطماع الاسرائيلية في المياه البحرية اللبنانية، موضحاً لو لا وجود حزب الله لتجاوز الاحتلال الاسرائيلي على حقوق لبنان البحرية منذ زمن.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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