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تركيا تسمح بصلاة الجماعة دون تباعد اجتماعي

تركيا تسمح بصلاة الجماعة دون تباعد اجتماعي
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الجمعة، السماح بإقامة صلوات الجماعة في المساجد دون تباعد اجتماعي، وذلك بعد تعليقها سابقا ضمن تدابير مكافحة وباء كورونا.

العالم - تركيا

وقال أرباش، في بيان، إن السلطات اتخذت قرارا بفرض تطبيق مسافة للتباعد بين المصلين أثناء الصلوات في المساجد، في 13 مارس/ آذار 2020، بغرض مكافحة تفشي كورونا.

وأوضح أن نسبة كبيرة من الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا تلقوا جرعات التطعيم اللازمة لمكافحة الفيروس في أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنه سيتم السماح بإقامة صلوات الجماعة في مساجد البلاد دون تباعد اجتماعي، في ظل الظروف الراهنة، مع ضرورة الحفاظ على قواعد النظافة واتباع الإجراءات الوقائية، فضلا عن إلزامية ارتداء الكمامة للمصلين.

كما أشاد أرباش بتعاون المواطنين وأئمة وخطباء المساجد خلال الفترة الماضية التي تزامنت مع قرارات التعليق.

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