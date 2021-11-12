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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكرر مزاعمه بشان ايران

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكرر مزاعمه بشان ايران
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

زعم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم الجمعة، ان ايران لا تتواصل مع الوكالة بشأن العديد من القضايا المهمة العالقة ، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

العالم- ايران

وكان رافاييل غروسي يأمل في زيارة إيران قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه أبدى خيبة أمل لأنه لم يتلق دعوة حتى الآن.

تأتي تصريحات غروسي في وقت يجري الاستعداد لاستئناف محادثات فيينا في وقت لاحق من الشهر بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015.

وبالتوازي مع تلك الجهود، تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلّ العديد من القضايا الأخرى مع إيران، من بينها القيود على بعض أنشطة التفتيش التي فرضتها طهران في وقت سابق من العام.

وقد زار غروسي طهران في سبتمبر (ايلول)، وتوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى معدات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، لكنه كان يأمل في العودة بعد ذلك لإجراء مزيد من النقاشات مع الحكومة الايرانية الجديدة.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بشأن اتفاق 2015، المسمى رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة، في 29 نوفمبر، أي بعد أسبوع فقط من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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