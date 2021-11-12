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الدبيبة: سأسلم السلطة للجهة المنتخبة إذا تمت الانتخابات بشكل توافقي ونزيه

الدبيبة: سأسلم السلطة للجهة المنتخبة إذا تمت الانتخابات بشكل توافقي ونزيه
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إنه سيسلم السلطة للجهة المنتخبة من قبل الشعب "إذا تمت الانتخابات بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف".

العالم ـ ليبيا

وأفاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بأنه إذا استطاعت المفوضية أن تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر "فسوف نسلم السلطة".

وشدد على أنه لا يوجد أي خلاف على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الجمعة إن الأطراف الليبية يتعين عليها الاتفاق على قانون انتخابي جديد في أسرع وقت ممكن لإجراء تصويت على مستوى البلاد كما هو مخطط له في 24 ديسمبر كانون الأول.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد أن شارك في استضافة مؤتمر باريس "الليبيون يريدون التصويت... لكن هناك ضرورة لوجود قانون انتخابي وهو أمر أساسي لإجراء الانتخابات".

وتابع قائلا "لذلك يحدوني أمل في أن تتم صياغة هذا القانون الانتخابي باتفاق جميع الأطراف وأن يتعاون الجميع ليس في الأسابيع المقبلة بل في الأيام المقبلة لأن الأمر عاجل إذا كانت الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر".

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