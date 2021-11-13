العامري: تزوير الانتخابات كان سيبرانيا وهدفه إدخال العراق بنفق مظلم

العالم-العراق

وقال العامري في كلمة ألقاها خلال المعرض الفني السنوي الثالث لمركز الشهيد ابو مهدي المهندس الثقافي، إن "هناك 3600 جهاز تعطل اثناء اجراء الانتخابات ولم يرسل النتائج"، مبينا أن "المظاهرات لم تكن ضد الفائزين بل هي احتجاجا على اجراءات مفوضية الانتخابات".

واضاف ان "التخبط خلال اجراء الاقتراع دليل على عدم قدرة المفوضية على اجراء انتخابات نزيهة"، مشيرا الى ان "تزوير الانتخابات كان سيبرانيا وهدفه ادخال العراق بنفق مظلم ولا نستبعد تدخل الكيان الصهيوني".

ولفت الى ان "الامم المتحدة تتدخل بعمل المفوضية ودورها كان سيئا جدا".

وتابع العامري ان "التظاهرات ضد نتائج الانتخابات سلمية ولم تتجاوز على الحق الذي كفله الدستور"، مؤكدا انه "لن يحدث اي قتال شيعي شيعي وهناك من يدفع الاموال لاحداث هذا الامر".

واوضح ان "المفوضية قامت بأسوء ادارة للعملية الانتخابية والمظاهرات خرجت ضدها"، موضحا ان "الاعتداء على المتظاهرين المنددين بنتائج الانتخابات مرفوض ويجب الكشف عن من اعطى الاوامر".

وبشأن استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أوضح ان "من اعتدى على منزل رئيس الوزراء يجب ان يحاسب وهذا الامر مرفوض"، مشددا على ضرورة "التحقيق بحادثة استهداف منزل الكاظمي وينبغي محاسبة من قام بهذا الامر وتقديمه الى القضاء".