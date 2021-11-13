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مسؤول ايراني: زيارة العتبات المقدسة في العراق تبدأ رسميا غدا الاحد

مسؤول ايراني: زيارة العتبات المقدسة في العراق تبدأ رسميا غدا الاحد
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي رضا رشيديان بان ايفاد القوافل لزيارة العتبات المقدسة في العراق يبدأ رسميا يوم غد الاحد.

العالم - ايران

يتبع...

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