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مأرب.. أم الهزائم السعودية!

السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

تتناول حلقة "المحميات" عن هزيمة السعودية في اليمن، وعن الذل امام امريكا وماذا يعمل الخاحام الصهيوني في شوارع الرياض.

من المؤكد انه لا يوجد شيئاً حاليا يوصف ما الذي يحدث مع السعودية في اليمن، وتحديداً في مدينة مأرب أم الهزائم، الهزيمة التي سوف لن تخرج السعودية من اليمن بطريقة مذلة وانما ايضاً ستضع حداً نهائياً للحرب العبثية المدمرة والقاتلة لليمن واطفاله.

وهذا يطرح السؤال: لماذا مأرب؟ وماذا تمثل؟ وما مكانها من الاعراب؟ ولماذا تكون أم الهزائم؟

وفي موضوع آخر، يتطرق البرنامج الى العلاقة السيئة للغاية بين امريكا والسعودية، عندما جاء جو بايدن على السلطة في امريكا وهو يدير الاذن الصماء للسعودية، وكل الوقت يضغط عليها، وكل الوقت السعودية تتنازل وتتنازل وتبعث رسائل ولا احد يرد عليها، واخر الرسائل كانت من مدير المخابرات السعودية الاسبق تركي الفيصل.

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