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إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اختناقًا بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مساء السبت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا كثيفًا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

ولفتت المصادر إلى أن شبانا فلسطينيين أفشلوا كمينًا أعدته قوات الاحتلال لاعتقال عدد منهم في القرية.

وانطلقت مسيرة كفر قدوم مطلع يوليو/تموز عام 2011 للمطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003، وما زالت حتى اليوم تخرج بواقع يومين أسبوعيًا.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

وتنطلق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات منددة بالاستيطان في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، ويؤدي المشاركون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة، وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

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إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

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