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اولیانوف: من حق ايران المطالبة برفع الحظر

اولیانوف: من حق ايران المطالبة برفع الحظر
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد المندوب الروسي في مفاوضات رفع الحظر ميخائيل اوليانوف ان من حق ايران المطالبة برفع الحظر.

العالم - ايران

وورد في تغريدة كتبها اوليانوف على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم السبت: إن من الطبيعي ان يكون مطلب ايران الرئيسي في هذه المفاوضات رفع الحظر.

وورد في تغريدة أخرى كتبها اوليانوف معلّقا على تغريدة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، إن روسيا لديها مثل هذه النظرة.

ويشار الى ان وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان قد كتب تغريدة بشأن المفاوضات المقبلة في فيينا ورد فيها: اذا اتسم جانبا المفاوضات في فيينا بالجدية فان اتفاقا طيبا ممكن التحقق خلال فترة قصيرة،

وكان وزير خارجية روسيا قد دعا، خلال تصريحه أمس الجمعة، إن موسكو تدعو في مفاوضات 28 نوفمبر الى تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل ورفع الحظر عن ايران.

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